В Салехарде водителей автобусов переодели в униформу

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-11T14:53:22+03:00

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Автотранспортное предприятие Салехарда презентовало новую униформу для водителей рейсовых автобусов. Пассажиры городского общественного транспорта были приятно удивлены опрятностью и красотой водителей автобусов. Новые фуражки, голубые рубашки, галстуки и куртки с вышитыми фамилиями и инициалами теперь обязательный атрибут работника АТП.

По словам директора Салехардского АТП Алексея Пекаря, в АТП решили поддержать традицию советского времени, когда все водители носили одну униформу.

- Мы заказали комплекты новой формы для всех водителей. Это создает престиж предприятия, и конечно позитивное отношение пассажиров, добавил он. Новая форма пришлась по вкусу не только пассажирам, но и самим водителям, коллектив положительно отнесся к нововведению. - Во-первых форма дисциплинирует, во-вторых это удобно и пассажирам приятно, очень часто они отмечают новшество, и положительно отзываются, создается добродушная атмосфера, а это залог хорошего настроения, так необходимого в утренние часы, как нам водителям, так и пользователям общественного транспорта, - говорит водитель автобуса Виктор Косотуров.

ИСТОЧНИК KP.RU