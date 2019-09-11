СЕГОДНЯ 14:37 2019-09-11T14:37:33+03:00

Команда по футболу из Нового Уренгоя стала победителем Кубка Губернатора Ямала. Фото с сайта администрации города Новый Уренгой

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Соревнования по футболу на Кубок губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа проходила в Муравленко с 7 по 10 сентября.

По данным администрации города Новый Уренгой, в них приняли участие пять команд из городов: Новый Уренгой, Ноябрьск, Муравленко, Надым, Пуровский район.

Сборная была сформирована из игроков, которые показали своё мастерство на любительских чемпионатах и городских турнирах - всего 17 человек.

Победителем стала команда «Новый Уренгой», во главе которой капитан Азат Бикбулатов.

Сборная Муравленко - команда принимавшая гостей. Зрители горячо поддерживали их, но чувствовалось отсутствие лидеров, отсюда и результат - 3 место.

Команда Ноябрьска опытная команда, заняла 2 место.

ИСТОЧНИК KP.RU