СЕГОДНЯ 13:59 2019-09-11T13:59:03+03:00

В Надыме наказали пристава, который не смог найти больного туберкулезом ямальца Фото: Татьяна Коркина

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Розыски тяжело больного туберкулезом жителя села Ныда судебный пристав исполнитель вести не стал, за что былнаказан.

По информации прокуратуры ЯНАО, городской суд Надыма 11 апреля 2018 года удовлетворил иск прокурора о принудительной госпитализации жителя села Ныда, страдающего туберкулезом в открытой форме, в противотуберкулезный диспансер для обследования и лечения.

В конце мая 2018 года возбуждено исполнительное производство, а 3 декабря того же года вынесено постановление об исполнительном розыске должника.

С февраля по май 2019 года судебный пристав не искал больного ямальца.

Поскольку в результате бездействия судебных приставов подвергаются опасности жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, прокурором в суд предъявлено административное исковое заявление о признании бездействия судебного пристава-исполнителя, а также старшего судебного пристава по Надыму и Надымскому району незаконным, возложении обязанности устранить допущенные нарушения.

Только после предъявления прокурором в суд иска должностными лицами службы судебных приставов установлено местонахождение должника, который все это время находился по месту своего жительства в селе Ныда. Больного направили на лечение спустя год после решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU