В Надыме наказали пристава, который не смог найти больного туберкулезом ямальца
Розыски тяжело больного туберкулезом жителя села Ныда судебный пристав исполнитель вести не стал, за что былнаказан.
По информации прокуратуры ЯНАО, городской суд Надыма 11 апреля 2018 года удовлетворил иск прокурора о принудительной госпитализации жителя села Ныда, страдающего туберкулезом в открытой форме, в противотуберкулезный диспансер для обследования и лечения.
В конце мая 2018 года возбуждено исполнительное производство, а 3 декабря того же года вынесено постановление об исполнительном розыске должника.
С февраля по май 2019 года судебный пристав не искал больного ямальца.
Поскольку в результате бездействия судебных приставов подвергаются опасности жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, прокурором в суд предъявлено административное исковое заявление о признании бездействия судебного пристава-исполнителя, а также старшего судебного пристава по Надыму и Надымскому району незаконным, возложении обязанности устранить допущенные нарушения.
Только после предъявления прокурором в суд иска должностными лицами службы судебных приставов установлено местонахождение должника, который все это время находился по месту своего жительства в селе Ныда. Больного направили на лечение спустя год после решения суда.
ИСТОЧНИК KP.RU