Количество передвижных камер на дорогах Ямала увеличат вдвое

СЕГОДНЯ 13:35 2019-09-11T13:35:32+03:00

Они снизили аварийность на 20 процентов

Изменить размер текста: A A

«Треноги на дороге» или передвижные комплексы видеофиксации нарушений ПДД появится вдвое больше на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа.

По данным департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции, услуги по обеспечению функционирования передвижных комплексов осуществляют юридические лица на основании заключённых госконтрактов. Операторы проходят необходимое обучение с комплексами согласно утверждённым требованиям. Установка передвижных комплексов фотовидеофиксации ведётся по согласованию с сотрудниками ГИБДД. Комплексы размещаются на участках с высокой степенью аварийности, не маскируются и не мешают движению автотранспорта и пешеходов.

Операторы, обслуживающие комплексы, не являются их собственниками, а выполняют обслуживающие функции: доставка на соответствующий участок, дежурство в строго определённый период времени, охрана комплекса. Изменить место расположения или время работы комплекса оператор самостоятельно, без согласования с сотрудниками департамента и ГИБДД, не имеет права.

Использование комплексов направлено на обеспечение безопасности на дорогах и на профилактику правонарушений. В местах, где они установлены, число аварий снизилось на 20 процентов, а фактов гибели людей не зарегистрировано.

В рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году количество комплексов фотовидеофиксации на ямальских дорогах должно увеличиться вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU