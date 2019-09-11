2019-09-11T13:00:16+03:00
Происшествия

Жителя Ноябрьска при покупке колес обманул мошенник

После перевода денег продавец стал не доступен
Алена Кульмухаметова
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Покупка колес по интернету провалилась у жителя Ноябрьска. Мужчина лишился денег и времени.

Как выяснили сотрудники полиции, ноябрянин решил купить автомобильные колеса на свой автомобиль. На одном из интернет-сайтов увидел подходящий товар и по телефону с продавцом, через мобильный банк внес предоплату в размере 16 000 рублей. Лже-сотрудник компании сообщил, что автомобильные колеса будут отправлены по адресу заявителя в течение нескольких дней.

После перевода денег ноябрянин неоднократно пытался связаться с продавцом, однако его телефон все время был отключен. После чего понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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