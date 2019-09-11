Жителя Ноябрьска при покупке колес обманул мошенник
Покупка колес по интернету провалилась у жителя Ноябрьска. Мужчина лишился денег и времени.
Как выяснили сотрудники полиции, ноябрянин решил купить автомобильные колеса на свой автомобиль. На одном из интернет-сайтов увидел подходящий товар и по телефону с продавцом, через мобильный банк внес предоплату в размере 16 000 рублей. Лже-сотрудник компании сообщил, что автомобильные колеса будут отправлены по адресу заявителя в течение нескольких дней.
После перевода денег ноябрянин неоднократно пытался связаться с продавцом, однако его телефон все время был отключен. После чего понял, что его обманули, и обратился с заявлением в полицию.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU