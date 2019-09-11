СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-11T12:39:28+03:00

Общественники требуют от властей убрать все несанкционированные свалки вблизи Салехарда. Фото с сайта ОНФ ЯНАО

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Активисты Общероссийского народного фронта ЯНАО обратились к властям с просьбой ликвидировать все мусорные навалы, находящиеся недалеко от загородного карьера вблизи Салехарда.

Как сообщает официальный сайт общественников, информация о несанкционированных свалках в районе загородного карьера в Салехарде появилась на ресурсе ОНФ «Интерактивная карта свалок».

После рейда выяснилось, два из трех навалов мусора были убраны. А вот третий остался лежать на прежнем месте.

Ранее активисты ОНФ написали обращение в департамент природно-ресурсного регулирования лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО. Власти заручились ликвидировать данные свалки 31 августа, но оставили одну по неизвестной причине.

- Вызывает недоумение факт игнорирования третьей свалки. Она находится вблизи убранных двух. Объективные причины власти нам не обозначили, сославшись на отсутствие уборочной техники, – прокомментировал член регионального штаба ОНФ Никита Чубшвец.

Общественники повторно обратились к властям с просьбой о ликвидации всех мусорных очагов в районе песчаного карьера.

ИСТОЧНИК KP.RU