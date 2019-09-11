Общественники требуют от властей убрать все несанкционированные свалки вблизи Салехарда
Активисты Общероссийского народного фронта ЯНАО обратились к властям с просьбой ликвидировать все мусорные навалы, находящиеся недалеко от загородного карьера вблизи Салехарда.
Как сообщает официальный сайт общественников, информация о несанкционированных свалках в районе загородного карьера в Салехарде появилась на ресурсе ОНФ «Интерактивная карта свалок».
После рейда выяснилось, два из трех навалов мусора были убраны. А вот третий остался лежать на прежнем месте.
Ранее активисты ОНФ написали обращение в департамент природно-ресурсного регулирования лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО. Власти заручились ликвидировать данные свалки 31 августа, но оставили одну по неизвестной причине.
- Вызывает недоумение факт игнорирования третьей свалки. Она находится вблизи убранных двух. Объективные причины власти нам не обозначили, сославшись на отсутствие уборочной техники, – прокомментировал член регионального штаба ОНФ Никита Чубшвец.
Общественники повторно обратились к властям с просьбой о ликвидации всех мусорных очагов в районе песчаного карьера.
ИСТОЧНИК KP.RU