2019-09-11T11:59:13+03:00
Общество

В Новом Уренгое детям–сиротам выдали ключи от квартир

Программа обеспечения жильем детей из числа сирот реализуется при поддержке правительства округа
Алена Кульмухаметова
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В Новом Уренгое детям–сиротам выдали ключи от квартир. Фото с сайта администрации города Новый УренгойВ Новом Уренгое детям–сиротам выдали ключи от квартир. Фото с сайта администрации города Новый Уренгой
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Двое новоуренгойцев, ранее имевшие статус детей-сирот, 11 сентября получили собственное жилье. Ключи в торжественной обстановке им вручил глава города Новый Уренгой Иван Костогриз.

В пресс-службе городской администрации отметили, что этом году семь новоуренгойцев из числа детей-сирот получили квартиры, еще восемь человек по достижению совершеннолетия до конца 2019 года станут обладателями собственных квадратных метров.

Отметим, что программа обеспечения жильем детей из числа сирот реализуется при поддержке губернатора Ямала и правительства автономного округа. В окружном бюджете предусмотрены средства на приобретение жилья для формирования специализированного жилого фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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