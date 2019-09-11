Ямал принимает участие в акции «Живи, лес!»
Старт всероссийской акции «Живи, лес!» начался с этой осени. Стать участником акции может любой желающий.
Так, на территории Салехардского речного вокзала сотрудники окружного департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и нефтегазового комплекса, учреждения «Леса Ямала» и администрации Салехарда посадили саженцы деревьев.
Волонтёры, в числе которых - представители законодательного собрания, окружной и муниципальной власти, военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», школьных лесничеств, салехардцы, посадили порядка 100 молодых деревьев берёз и рябин.
Напомним, акция проходит во всех ямальских лесничествах, она продлится до конца октября. Так, в Тарко-Сале на территории школы № 2 и на аллее ветеранов высадят порядка 50 молодых деревьев сосны, ели, берёзы, рябины. В акции примут участие сотрудники Пуровского ОМВД, военкомата, а также воспитанники школьного лесничества.
ИСТОЧНИК KP.RU