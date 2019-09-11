2019-09-11T11:38:43+03:00
Общество

Ямал принимает участие в акции «Живи, лес!»

Он проходит в округе уже восьмой год подряд
Алена Кульмухаметова
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Ямал принимает участие в акции «Живи, лес!». Фото с сайта администрации Пуровского районаЯмал принимает участие в акции «Живи, лес!». Фото с сайта администрации Пуровского района
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Старт всероссийской акции «Живи, лес!» начался с этой осени. Стать участником акции может любой желающий.

Так, на территории Салехардского речного вокзала сотрудники окружного департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и нефтегазового комплекса, учреждения «Леса Ямала» и администрации Салехарда посадили саженцы деревьев.

Волонтёры, в числе которых - представители законодательного собрания, окружной и муниципальной власти, военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», школьных лесничеств, салехардцы, посадили порядка 100 молодых деревьев берёз и рябин.

Напомним, акция проходит во всех ямальских лесничествах, она продлится до конца октября. Так, в Тарко-Сале на территории школы № 2 и на аллее ветеранов высадят порядка 50 молодых деревьев сосны, ели, берёзы, рябины. В акции примут участие сотрудники Пуровского ОМВД, военкомата, а также воспитанники школьного лесничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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