2019-09-11T10:44:33+03:00
Общество

Общественники не оценили новые беседки для молодежи в Салехарде

Рейд по благоустроенным территориям состоялся накануне
Алена Кульмухаметова
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Общественники не оценили новые беседки для молодежи в Салехарде. Фото с сайта ОНФ ЯНАООбщественники не оценили новые беседки для молодежи в Салехарде. Фото с сайта ОНФ ЯНАО
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Загоны для лошадей или рыночные лавочки. Такое мнение выразили эксперты ОНФ Ямала после осмотра новых беседок на территории Салехардского центра молодежи.

Рейд состоялся накануне в Салехарде. После мониторинга шести площадок общественники выявили ряд недочетов, о чем рассказали на своем официальном сайте.

Так, на территории Библиотеки дружбы народов активисты осмотрели современные уличные фонари, скамейки, стенды, памятник коту ученому и водоотводные лотки. В лотках невооруженным взглядом было заметно, что их давно не чистили, из-за чего общий вид благоустроенной территории сильно испортился. На территории Салехардского центра помимо непонравившихся беседок, проект которых одобрили жители Салехарда, общественника не понравилась близость мест для курения к местам отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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