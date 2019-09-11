Асфальт на участке дороги «Салехард-Аэропорт» появится до конца сентября
Капитальный ремонт километрового участка трассы «Салехард-Аэропорт» начался в июле, завершение работ по контракту – 31 октября. Но уже до конца сентября на этом участке пути появится асфальт.
Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков, на стадии завершения работы по устройству теплоизоляционного слоя из торфа на откосах земполотна. Кроме того, дорожники заканчивают последние метры щебёночного основания и уже приступили к устройству нижнего слоя покрытия дорожной одежды.
После проведения этих работ дорожникам останется смонтировать опоры освещения и комплекс дорожного контроля, установить ограждения и знаки, а также нанести разметку.
ИСТОЧНИК KP.RU