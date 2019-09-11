2019-09-11T09:41:28+03:00
Происшествия

На Ямале пьяный отец надругался над маленькой дочерью

В полицию обратилась мать ребенка
Алена Кульмухаметова
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На Ямале пьяный отец надругался над маленькой дочерью. Фото с сайта pixabay.comНа Ямале пьяный отец надругался над маленькой дочерью. Фото с сайта pixabay.com
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Плачущая девочка рассказала маме, что ее изнасиловал отец. Женщина написала заявление в полицию на мужа.

По данным следственного комитета Ямала, 36-летний житель Тазовского района обвиняется в изнасиловании малолетней дочери.

По данным следствия, преступление произошло в июле 2019 года в одном из сел Тазовского района. Нетрезвый отец надругался над дочерью, которой нет и 14 лет. О произошедшем девочка сообщила матери, которая обратилась за помощью в правоохранительные органы.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Свою вину он признал.

В отношении девочки проводятся реабилитационные мероприятия и оказывается психологическая помощь.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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