На Ямале пьяный отец надругался над маленькой дочерью
Плачущая девочка рассказала маме, что ее изнасиловал отец. Женщина написала заявление в полицию на мужа.
По данным следственного комитета Ямала, 36-летний житель Тазовского района обвиняется в изнасиловании малолетней дочери.
По данным следствия, преступление произошло в июле 2019 года в одном из сел Тазовского района. Нетрезвый отец надругался над дочерью, которой нет и 14 лет. О произошедшем девочка сообщила матери, которая обратилась за помощью в правоохранительные органы.
В настоящее время мужчина заключен под стражу. Свою вину он признал.
В отношении девочки проводятся реабилитационные мероприятия и оказывается психологическая помощь.
В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU