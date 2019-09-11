СЕГОДНЯ 08:52 2019-09-11T08:52:56+03:00

В Тазовском приступают к монтажу убойного комплекса. Фото с сайта правительства ЯНАО

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В поселок Тазовский доставлены комплектующие для модульного убойного комплекса по заготовке мяса оленей. В ближайшее время специалисты приступят к монтажу объекта.

По данным пресс-службы правительства ЯНАО, производительность комплекса – 100 голов северного оленя в смену. После сборки он будет объединять несколько модулей – цех убоя, административно-бытовой модуль с зоной ветеринарного контроля, камеры охлаждения продукции, цех обвалки полуфабрикатов, крематор и дизель-генераторную установку. Комплекс будет оснащён необходимым технологическим оборудованием, комнатами для персонала.

Как рассказал директор СПК «Тазовский» Алексей Рожков, в предстоящую убойную кампанию комплекс должен включиться в работу. В течение месяца все пуско-наладочные работы должны быть завершены. Традиционно убой предприятие начинает в середине ноября. Планируется заготовить 75 тонн оленины.

Отметим, аналогичный убойный комплекс также был доставлен в посёлок Мужи. В прошлом году такие же объекты были установлены в сёлах Белоярск и Питляр, в 2017 году – в городе Тарко-Сале.

ИСТОЧНИК KP.RU