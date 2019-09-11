2019-09-11T08:39:51+03:00
Общество

Паромы на переправе «Салехард-Лабытнанги» работаюдт в штатном режиме

Непогода может внести свои коррективы
Алена Кульмухаметова
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Паромы на переправе «Салехард-Лабытнанги» работаюдт в штатном режиме. Фото из группы "Надым" в соцсети ВконтактеПаромы на переправе «Салехард-Лабытнанги» работаюдт в штатном режиме. Фото из группы "Надым" в соцсети Вконтакте
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Переправа «Салехард-Лабытнагни» работает 11 сентября в обычном режиме. Сегодня на линию вышли шесть паромных составов. Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

При этом погода может внести свои коррективы. По данным синоптиков, сегодня в округе объявлено штормовое предупреждение. Антициклон принес в Ямало-Ненецкий автономный округ дожди, мокрый снег и сильный ветер.

Так в Ноябрьске и Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале ветер северо-западный 6-17 метров в секунду. В Новом Уренгое и Надыме порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду, а в Тазовском и Красноселькупе ветер будет 25 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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