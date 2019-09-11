По дороге в Губкинский медведи пытались разобрать автомобиль с находящимися в нем людьми
Проезжающие на автомобили жители Ямала внезапно подверглись нападению медведей на автомобиль. Инцидент произошел по дороге в города Губкинский еще летом, но информация в соцсетях появилась только накануне.
Очевидцы сообщают, что двое бурых медведей вышли из леса и подошли к автомобилю. Один из хозяев тайги схватился за боковое зеркало и попытался его оторвать. Так как окна в автомобиле, в котором находился водитель и пассажиры, были открыты, люди не стали рисковать и немедленно уехали. На автомобиле остались лишь небольшие царапины.
В соцсетях про новость о встрече с мишками ямальцы шутят, что семья медведей собирает автомобиль – не хватило только зеркала.
Добавим, что в этом году медведи все чаще выходят к ямальцам. Виноваты в этом амии люди – они прикармливают животных у дорог и вблизи населенных пунктов.
ИСТОЧНИК KP.RU