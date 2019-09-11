2019-09-11T07:50:44+03:00
Общество

По дороге в Губкинский медведи пытались разобрать автомобиль с находящимися в нем людьми

Обошлось без жертв и пострадавших
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
По дороге в Губкинский медведи пытались разобрать автомобиль с находящимися в нем людьми. Фото из соцсети ВКонтактеПо дороге в Губкинский медведи пытались разобрать автомобиль с находящимися в нем людьми. Фото из соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Проезжающие на автомобили жители Ямала внезапно подверглись нападению медведей на автомобиль. Инцидент произошел по дороге в города Губкинский еще летом, но информация в соцсетях появилась только накануне.

Очевидцы сообщают, что двое бурых медведей вышли из леса и подошли к автомобилю. Один из хозяев тайги схватился за боковое зеркало и попытался его оторвать. Так как окна в автомобиле, в котором находился водитель и пассажиры, были открыты, люди не стали рисковать и немедленно уехали. На автомобиле остались лишь небольшие царапины.

В соцсетях про новость о встрече с мишками ямальцы шутят, что семья медведей собирает автомобиль – не хватило только зеркала.

Добавим, что в этом году медведи все чаще выходят к ямальцам. Виноваты в этом амии люди – они прикармливают животных у дорог и вблизи населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Асфальт на участке дороги «Салехард-Аэропорт» появится до конца сентября
На Ямале пьяный отец надругался над маленькой дочерью
В Тазовском приступают к монтажу убойного комплекса
Паромы на переправе «Салехард-Лабытнанги» работаюдт в штатном режиме
В минувшие сутки на Ямале в 14 ДТП пострадал 1 человек
Ноябрянка назвала пароль и лишилась денег с карты
Погода на Ямале 11 сентября: холодно и штормовой ветер
В Ноябрьске проходит слет юных спасателей из «Школы безопасности»
Прокуратура Ноябрьска потребовала отремонтировать площадку в детском саду «Крепыш»
Новая вертолетная площадка в Красноселькупе приняла первых пассажиров
«Подруга» обманула жителя Нового Уренгоя на кругленькую сумму
В Харампуре малышей перевели в новый детский сад
Tele2 снова быстрее всех по темпам строительства LTE – Роскомнадзор
Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» ищет символ: на кону 365 дней лета
Пуровчанка завоевала серебро на чемпионате России по легкой атлетике
Ямальцы могут узнать о современном подходе к диагностике и лечению рака
Житель Лабытнангов перевел деньги за планшет мошеннику