СЕГОДНЯ 07:50 2019-09-11T07:50:44+03:00

По дороге в Губкинский медведи пытались разобрать автомобиль с находящимися в нем людьми. Фото из соцсети ВКонтакте

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Проезжающие на автомобили жители Ямала внезапно подверглись нападению медведей на автомобиль. Инцидент произошел по дороге в города Губкинский еще летом, но информация в соцсетях появилась только накануне.

Очевидцы сообщают, что двое бурых медведей вышли из леса и подошли к автомобилю. Один из хозяев тайги схватился за боковое зеркало и попытался его оторвать. Так как окна в автомобиле, в котором находился водитель и пассажиры, были открыты, люди не стали рисковать и немедленно уехали. На автомобиле остались лишь небольшие царапины.

В соцсетях про новость о встрече с мишками ямальцы шутят, что семья медведей собирает автомобиль – не хватило только зеркала.

Добавим, что в этом году медведи все чаще выходят к ямальцам. Виноваты в этом амии люди – они прикармливают животных у дорог и вблизи населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU