В минувшие сутки на Ямале в 14 ДТП пострадал 1 человек
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек произошло поздним вечером в Новом Уренгое.
По данным Госавтоинспекции ЯНАО, 10 сентября около 21:27 на улицу Промышленная в городе Новый Уренгой водитель автомобиля «Опель» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ». В результате ДТП пассажир «Опель» получил травмы.
За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых травмирован 1 человек.
С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3024 зарегистрированных ДТП, погибли 16 человек и 361 травмирован, в их числе 45 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU