2019-09-11T07:22:01+03:00
Происшествия

В минувшие сутки на Ямале в 14 ДТП пострадал 1 человек

Авария произошла в темное время суток
Алена Кульмухаметова
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В минувшие сутки на Ямале в 14 ДТП пострадал 1 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАОВ минувшие сутки на Ямале в 14 ДТП пострадал 1 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО
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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек произошло поздним вечером в Новом Уренгое.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, 10 сентября около 21:27 на улицу Промышленная в городе Новый Уренгой водитель автомобиля «Опель» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ». В результате ДТП пассажир «Опель» получил травмы.

За прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых травмирован 1 человек.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3024 зарегистрированных ДТП, погибли 16 человек и 361 травмирован, в их числе 45 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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