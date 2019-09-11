Ноябрянка назвала пароль и лишилась денег с карты

СЕГОДНЯ 06:55 2019-09-11T06:55:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Ноябрьска попалась на типичную уловку телефонных мошенников. После разговора якобы с сотрудницей банка она лишилась сбережений.

По данным УМВД ЯНАО, 9 сентября в дежурную часть полиции Ноябрьска обратилась местная жительница с заявлением о краже денег с банковской карты. Полицейским женщина рассказала, что на ее телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась представителем службы безопасности банка и пояснила, что со счета ноябрянки неизвестные пытаются снять деньги и для того, чтобы данную операцию заблокировать, необходимо продиктовать СМС-пароли приходящие заявительнице на телефон. Женщина, не раздумывая, продиктовала СМС-пароли, после чего с ее банковской карты были списаны 9 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU