СЕГОДНЯ 06:48 2019-09-11T06:48:25+03:00

Погода на Ямале 11 сентября: холодно и штормовой ветер Фото: Татьяна Коркина

Снег и дожди сегодня ожидаются в округе

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В среду 11 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе продолжится похолодание, на юго-востоке округа ожидается крайне резкое усиление ветра.

В Ноябрьске и Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём около +5 градусов. Ветер северо-западный 6-17 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днём около +4, +6 градусов. Ветер северо-западный 8-22 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе переменная облачность, ранним утром возможен снег, днем небольшой дождь. Температура воздуха днём +3, +4 градусов. Ветер северо-западный 12-25 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём +6, +7 градусов. Ветер западный метров в секунду.

В Мужах пасмурно, дождь. Температура воздуха днём +8, +10 градусов. Ветер северо-западный 3-7 метров в секунду.

В Яр-Сале переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днём +5, +6 градусов. Ветер северо-западный 7-13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU