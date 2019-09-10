СЕГОДНЯ 15:56 2019-09-10T15:56:30+03:00

В Ноябрьске проходит слет юных спасателей из «Школы безопасности». Фото с сайта правительства ЯНАО

Команды будут участвовать в творческих конкурсах

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Окружной слет-соревнование «Школа безопасности» встретил в Ноябрьске 90 ребят из Ноябрьска, Муравленко, Нового Уренгоя, Лабытнаног, Губкинского, а также Красноселькупского, Надымского, Приуральского и Пуровского районов.

Участников ждут испытания по следующим видам: «Маршрут выживания», «Поисково-спасательные работы», «Полоса препятствий», «Комбинированная пожарная эстафета» и «Комплексное силовое упражнение». Кроме того, команды будут участвовать в творческих конкурсах.

Напомним, «Школа безопасности» - это вид состязаний, который способствует повышению уровня подготовки юных спасателей, выявлению лидерских качеств участников, их умению работать в команде.

ИСТОЧНИК KP.RU