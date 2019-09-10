2019-09-14T09:32:04+03:00
Происшествия

Житель Нефтеюганска получил срок за пьяную езду

Мужчина не впервые совершает это правонарушение
Алена Кульмухаметова
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Житель Нефтеюганска получил срок за пьяную езду. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыЖитель Нефтеюганска получил срок за пьяную езду. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в нетрезвом вождении автомобилем и имеющем судимость за это же правонарушение.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, нефтеюганец был осужден в апреле 2016 года и в феврале 2018 года. В связи с этим он был лишен права управления транспортными средствами на срок 2 и 3 года соответственно.

Однако в июне 2019 года он вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения, подвергая опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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