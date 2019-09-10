СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-10T15:01:50+03:00

Прокуратура Ноябрьска потребовала отремонтировать площадку в детском саду «Крепыш». Фото с сайта прокуратуры ЯНАО

Один ребенок уже получил травмы

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Во время утренней прогулки воспитанница детского сада «Крепыш» упала на игровой площадке и получила травмы. Прокуратура инициировала проверку.

По информации прокуратуры ЯНАО, девочка упала с игрового комплекса «Шведская стенка», возле которой отсутствовало ударопоглощающее покрытие, что является нарушением. В результате падения ребенок получил травмы.

Для устранения нарушений прокурор начальнику Департамента образования администрации города внес представление, по результатам рассмотрения нарушения устранены, игровой комплекс демонтирован, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Причиненные девочке физические и нравственные страдания явились основанием для обращения прокурора города в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда, которое направлено для рассмотрения в Ноябрьский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU