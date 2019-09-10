Прокуратура Ноябрьска потребовала отремонтировать площадку в детском саду «Крепыш»
Во время утренней прогулки воспитанница детского сада «Крепыш» упала на игровой площадке и получила травмы. Прокуратура инициировала проверку.
По информации прокуратуры ЯНАО, девочка упала с игрового комплекса «Шведская стенка», возле которой отсутствовало ударопоглощающее покрытие, что является нарушением. В результате падения ребенок получил травмы.
Для устранения нарушений прокурор начальнику Департамента образования администрации города внес представление, по результатам рассмотрения нарушения устранены, игровой комплекс демонтирован, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Причиненные девочке физические и нравственные страдания явились основанием для обращения прокурора города в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда, которое направлено для рассмотрения в Ноябрьский городской суд.
ИСТОЧНИК KP.RU