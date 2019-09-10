2019-09-10T15:01:50+03:00
Общество

Прокуратура Ноябрьска потребовала отремонтировать площадку в детском саду «Крепыш»

Один ребенок уже получил травмы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Прокуратура Ноябрьска потребовала отремонтировать площадку в детском саду «Крепыш». Фото с сайта прокуратуры ЯНАОПрокуратура Ноябрьска потребовала отремонтировать площадку в детском саду «Крепыш». Фото с сайта прокуратуры ЯНАО
Изменить размер текста:

Во время утренней прогулки воспитанница детского сада «Крепыш» упала на игровой площадке и получила травмы. Прокуратура инициировала проверку.

По информации прокуратуры ЯНАО, девочка упала с игрового комплекса «Шведская стенка», возле которой отсутствовало ударопоглощающее покрытие, что является нарушением. В результате падения ребенок получил травмы.

Для устранения нарушений прокурор начальнику Департамента образования администрации города внес представление, по результатам рассмотрения нарушения устранены, игровой комплекс демонтирован, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Причиненные девочке физические и нравственные страдания явились основанием для обращения прокурора города в суд с исковым заявлением о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда, которое направлено для рассмотрения в Ноябрьский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24