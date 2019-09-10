Новая вертолетная площадка в Тарко-Сале приняла первых пассажиров

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-10T14:45:37+03:00

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В понедельник 9 сентября из Тарко-Сале МИ-8 доставил в райцентр 22 пассажира. Об этом сообщил генеральный директор предприятия «Аэропорты Мангазеи» Борис Кравченко.

По его словам, в Тарко-Сале будут осуществляться регулярные рейсы. Всего в рамках реконструкции аэропортового комплекса построено четыре вертолётных площадки: три для МИ-8 и одна для МИ-26.

Кроме того, строители завершили укладку всех плит на искусственной взлётно-посадочной полосе, рулежных дорожках и перроне. Полностью завершить строительство аэродрома планируется в 2020 году. Для комфорта пассажиров в следующем году начнётся строительство модульного здания аэровокзала, а для бесперебойного обеспечения топливом перевозчиков запланировано строительство склада ГСМ.

Отметим, ежедневно, кроме воскресенья, из Красноселькупа выполняются рейсы по направлениям: «Красноселькуп – Новый Уренгой», «Красноселькуп – Толька» и «Красноселькуп – Тарко-Сале». Только в прошлом году общий пассажиропоток составил почти 14 тысяч пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU