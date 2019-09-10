«Подруга» обманула жителя Нового Уренгоя на кругленькую сумму

СЕГОДНЯ 14:07 2019-09-10T14:07:50+03:00

Мужчина был уверен, что общается со знакомой

Изменить размер текста: A A

Взломщики из соцсетей нашли очередную жертву. На этот раз на уловки мошенников попал житель Нового Уренгоя.

По данным УМВД по ЯНАО, 7 сентября 2019 года в полицию обратился житель Нового Уренгоя с заявлением о мошенничестве. Мужчина пояснил, что неизвестный, злоупотребив его доверием, завладел принадлежащими ему денежными средствами в сумме 17 500 рублей.

Полицейские установили, что заявителю в социальной сети с профиля его знакомой пришло сообщение с просьбой одолжить деньги. Мужчина, будучи уверенный в том, что эта просьба поступила от знакомой, перевел на указанный злоумышленником счет денежные средства в сумме 17 500 рублей.

По данному факту в отделе дознания возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU