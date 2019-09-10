В Харампуре малышей перевели в новый детский сад

СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-10T13:42:37+03:00

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В деревне Харампур Пуровского района торжественно открыли новое современное здание детского сада «Росинка».

Ранее детский сад располагался в приспособленном здании школы-интерната. Накануне воспитанники дошкольного учреждения переехали в капитальное двухэтажное здание площадью без малого три тысячи квадратных метров. Новое здание рассчитано на 50 воспитанников, пока «Росинку» посещают 20 ребят от полутора до семи лет.

В новом здании созданы все условия для обучения и воспитания дошколят: для музыкальных занятий предназначен просторный зал с интерактивным оборудованием, в театральной комнате ребята будут участвовать в постановках на родном ненецком и на русском языках. В спортивном зале есть детские тренажеры, батуты, шведские стенки и турники. Для детей также оборудована лаборатория для проведения опытов и экспериментов, организованы различные развивающие зоны: зона релаксации, центр национальной культуры «Северный островок детства» и другие.

Напомним, в Пуровском районе в ближайшие годы появится еще четыре новых дошкольных учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU