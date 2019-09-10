2019-09-10T12:49:36+03:00
Общество

Tele2 снова быстрее всех по темпам строительства LTE – Роскомнадзор

Поделиться:
Tele2 снова быстрее всех по темпам строительства LTE – РоскомнадзорTele2 снова быстрее всех по темпам строительства LTE – Роскомнадзор
Изменить размер текста:

Мобильный оператор Tele2 снова опередил конкурентов по темпам строительства сети LTE. По данным Роскомнадзора, за семь месяцев с начала года компания увеличила количество базовых станций четвертого поколения на 34%.

Tele2 опережает других игроков телеком-рынка по темпам развития инфраструктуры LTE с конца 2017 года. По данным Роскомнадзора, с января по июль 2019 года Tele2 увеличила количество базовых станций этого стандарта почти на 34% (до 69 689). В то же время по общему количеству базовых станций LTE Tele2 вплотную приблизилась к оператору, занимающему вторую позицию, – разрыв сократился всего до 460 РЭС.

По данным Роскомнадзора за первое полугодие 2019 года, Tele2 сохранила первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. В январе–июне cуммарное количество базовых станций Tele2 выросло на 34% до 170 958. Такая динамика почти в два раза превосходит результат ближайшего конкурента – число его РЭС увеличилось на 8%. По общему числу базовых станций оператор занимает третью позицию в отрасли.

Высокая динамика технического развития Tele2 обусловлена стабильным ростом потребления трафика клиентами и качественным изменением абонентской базы в пользу активных пользователей интернета. По итогам II квартала 2019 года их число увеличилось на 52% год к году. Кроме того, весной 2019 года Tele2 запустила сети 4G/3G/2G в Ярославской и Ивановской областях. Уже на старте они покрыли территорию, где проживает более 95% населения.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является безоговорочным лидером в телеком-отрасли. По итогам II квартала 2019 года компания показала NPS в 43%, с отрывом от ближайшего конкурента в 14 п. п.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новая вертолетная площадка в Тарко-Сале приняла первых пассажиров
«Подруга» обманула жителя Нового Уренгоя на кругленькую сумму
В Харампуре малышей перевели в новый детский сад
Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» ищет символ: на кону 365 дней лета
Пуровчанка завоевала серебро на чемпионате России по легкой атлетике
Ямальцы могут узнать о современном подходе к диагностике и лечению рака
Житель Лабытнангов перевел деньги за планшет мошеннику
На Ямале началась уборка картофеля
Пожар в районе полигона ТБО в Новом Уренгое ликвидирован
За логотип туристического бренда Ямала автор получит 150 тысяч рублей
В минувшие сутки на Ямале в 9 ДТП пострадал 1 человек
Погода на Ямале 10 сентября: холодно и дожди
Житель Ноябрьска заколол ножницами возлюбленную за СМС от другого мужчины
В перинатальном центре Ямала торжественно вручен 450 подарок малышу
Сбербанк подключил интернет-эквайринг для фитнес-клуба «Даудель Спорт»
Промысловики Ямала добыли 300 тонн рыбы
Народные контролеры прошлись по ямальским магазинам в поисках нарушений
Ямалец, угрожая ножницами, надругался над молодой девушкой
Два ямальца осуждены за незаконную охоту на лося
На Ямале объявлено штормовое предупреждение и заморозки
Жители Яр-Сале широко отметили День села
На Ямале открывается еще один виртуальный концертный зал
Жителям Ямала предлагают обсудить вопросы внедрения мусорной реформы
Первый умный пешеходный переход появится на Ямале
Площадка для выгула собак в Тарко-Сале стала чище
Суд взыскал с ямальца деньги на лечение умершего мужчины
Ямалец в тройке лучших лесных пожарных России