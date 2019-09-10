Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» ищет символ: на кону 365 дней лета

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-10T11:55:32+03:00

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Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» ищет свой символ и объявляет конкурс рисунков, в котором могут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Главный приз – 365 дней лета, а именно годовой абонемент на безлимитное посещение аквапарка.

«Люди посещают наш комплекс, чтобы получить заряд позитивных эмоций, отвлечься от работы и учебы, вернуться в детство. Мы хотим, чтобы у тюменского аквапарка появился свой символ, который ассоциировался бы у наших гостей с отдыхом и позитивом», – рассказала генеральный директор комплекса «ЛетоЛето» Ирина Васильева.

Символом аквапарка может стать веселый персонаж

Символом аквапарка может стать реальный или вымышленный добрый, веселый персонаж, который любит отдыхать и купаться. Свои работы участники могут присылать до 30 сентября 2019 г. С 1 октября стартует народное голосование, победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» получит полугодовой абонемент на посещение аквапарка.

Абсолютного победителя выберет независимое жюри конкурса. Счастливчик сможет купаться и отдыхать в тюменском аквапарке 365 дней. Церемония награждения состоится в период осенних каникул.

Информационными партнерами проекта выступают городской информационный портал «Мегатюмень», радио DFM Тюмень. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться здесь.