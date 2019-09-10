2019-09-10T11:32:52+03:00
Спорт

Пуровчанка завоевала серебро на чемпионате России по легкой атлетике

В соревнованиях приняли участие ведущие легкоатлеты страны
Алена Кульмухаметова
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Пуровчанка завоевала серебро на чемпионате России по легкой атлетике. Фото с сайта администрации Пуровского районаПуровчанка завоевала серебро на чемпионате России по легкой атлетике. Фото с сайта администрации Пуровского района
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Бегунья из Пуровского района Ксения Аксёнова завоевала серебряную награду на командном чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования прошли в Сочи.

Как рассказали в районном управлении по физической культуре и спорту, Ксения стала второй на дистанции 400 метров. Девушка представляла Пуровскую районную специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва «Авангард».

Добавим, что в соревнованиях приняли участие ведущие легкоатлеты страны — победители и призеры чемпионатов мира, Европы и России. Для многих спортсменов этот старт стал одним из этапов подготовки к чемпионату мира, а для некоторых легкоатлетов это возможность выйти на мировое первенство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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