2019-09-10T11:11:54+03:00
Общество

Ямальцы могут узнать о современном подходе к диагностике и лечению рака

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Ямальцы могут узнать о современном подходе к диагностике и лечению ракаЯмальцы могут узнать о современном подходе к диагностике и лечению рака
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Рак – диагноз, который пугает. Лекарства, способного полностью и без последствий излечить или уберечь от этого недуга, на данный момент не существует, а число заболевших растет с каждым годом.

Тем не менее медицина не стоит на месте, и уже сегодня врачи применяют эффективные методы, которые помогают пациентам вернуться к нормальной жизни. Специальный проект "Рак – не приговор" рассказывает о современных возможностях российской медицины. В нем вы найдете способы диагностики, позволяющие застать болезнь на ранней стадии, самые популярные и действенные методики в лечении онкозаболеваний, информацию о профилактике и реальную историю тюменца, пережившего этот непростой период.

Хотите узнать о раке немного больше? Читайте проект "Рак – не приговор" по этой ссылке прямо сейчас.

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