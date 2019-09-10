Житель Лабытнангов перевел деньги за планшет мошеннику
Товар так и не пришел ямальцу
Житель Лабытнангов перевел деньги неизвестному за планшетФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:
В дежурную часть полиции города Лабытнанги обратился мужчина с заявлением о мошенничестве.
Полицейским мужчина рассказал, что несколько дней назад на странице одного из интернет-магазинов он увидел объявление о продаже планшетного компьютера и, созвонившись с продавцом, оформил заказ, перечислив, при этом, 29 000 рублей. До настоящего времени товар ему не выслали, связь с продавцом прервалась.
По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU