2019-09-10T09:59:39+03:00
Происшествия

Житель Лабытнангов перевел деньги за планшет мошеннику

Товар так и не пришел ямальцу
Алена Кульмухаметова
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Житель Лабытнангов перевел деньги неизвестному за планшетЖитель Лабытнангов перевел деньги неизвестному за планшетФото: Татьяна Коркина
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В дежурную часть полиции города Лабытнанги обратился мужчина с заявлением о мошенничестве.

Полицейским мужчина рассказал, что несколько дней назад на странице одного из интернет-магазинов он увидел объявление о продаже планшетного компьютера и, созвонившись с продавцом, оформил заказ, перечислив, при этом, 29 000 рублей. До настоящего времени товар ему не выслали, связь с продавцом прервалась.

По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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