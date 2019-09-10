Житель Лабытнангов перевел деньги за планшет мошеннику

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-10T09:59:39+03:00

Товар так и не пришел ямальцу

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции города Лабытнанги обратился мужчина с заявлением о мошенничестве.

Полицейским мужчина рассказал, что несколько дней назад на странице одного из интернет-магазинов он увидел объявление о продаже планшетного компьютера и, созвонившись с продавцом, оформил заказ, перечислив, при этом, 29 000 рублей. До настоящего времени товар ему не выслали, связь с продавцом прервалась.

По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU