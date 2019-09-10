На Ямале началась уборка картофеля

СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-10T09:45:02+03:00

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Уборка урожая картофеля началась на Ямале. Первыми на поля вышли аграрии ООО «Ямальский картофель» в Салехарде. На очереди – Красноселькупский и Шурышкарский районы.

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, в этом году в Салехарде высадили два сорта картофеля – «галу» и «эволюшен», они относятся к раннеспелым сортам с коротким периодом вегетации. Урожай, полученный менее чем через два месяца, аграриев радует – за два дня собрали около 10 тонн клубней, который уже отправился на продажу.

Всего предприятие «Ямальский картофель» в этом году распахало 16 гектаров земли, прирастив посевные площади на два гектара по сравнению с прошлым годом. На этой площади было высажено 35 тонн семян против прошлогодних 25 тонн.

Общая площадь посевных площадей, закреплённых за предприятиями в Салехарде, Шурышкарском и Красноселькупском районах, составляет около 40 гектаров. Ещё столько же – в личных подсобных хозяйствах населения.

Агрофирмы «Приполярная» и «Толькинская» в Красноселькупском районе и муниципальное сельхозпредприятие «Мужевское» в Шурышкрском районе к уборке должны приступить на днях.

ИСТОЧНИК KP.RU