2019-09-10T09:45:02+03:00
Общество

На Ямале началась уборка картофеля

Общая площадь посевных площадей составляет около 40 гектаров
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На Ямале началась уборка картофеля. Фото с сайта правительства ЯНАОНа Ямале началась уборка картофеля. Фото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

Уборка урожая картофеля началась на Ямале. Первыми на поля вышли аграрии ООО «Ямальский картофель» в Салехарде. На очереди – Красноселькупский и Шурышкарский районы.

Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, в этом году в Салехарде высадили два сорта картофеля – «галу» и «эволюшен», они относятся к раннеспелым сортам с коротким периодом вегетации. Урожай, полученный менее чем через два месяца, аграриев радует – за два дня собрали около 10 тонн клубней, который уже отправился на продажу.

Всего предприятие «Ямальский картофель» в этом году распахало 16 гектаров земли, прирастив посевные площади на два гектара по сравнению с прошлым годом. На этой площади было высажено 35 тонн семян против прошлогодних 25 тонн.

Общая площадь посевных площадей, закреплённых за предприятиями в Салехарде, Шурышкарском и Красноселькупском районах, составляет около 40 гектаров. Ещё столько же – в личных подсобных хозяйствах населения.

Агрофирмы «Приполярная» и «Толькинская» в Красноселькупском районе и муниципальное сельхозпредприятие «Мужевское» в Шурышкрском районе к уборке должны приступить на днях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Лабытнангов перевел деньги за планшет мошеннику
Пожар в районе полигона ТБО в Новом Уренгое ликвидирован
За логотип туристического бренда Ямала автор получит 150 тысяч рублей
В минувшие сутки на Ямале в 9 ДТП пострадал 1 человек
Погода на Ямале 10 сентября: холодно и дожди
Житель Ноябрьска заколол ножницами возлюбленную за СМС от другого мужчины
В перинатальном центре Ямала торжественно вручен 450 подарок малышу
Сбербанк подключил интернет-эквайринг для фитнес-клуба «Даудель Спорт»
Промысловики Ямала добыли 300 тонн рыбы
Народные контролеры прошлись по ямальским магазинам в поисках нарушений
Ямалец, угрожая ножницами, надругался над молодой девушкой
Два ямальца осуждены за незаконную охоту на лося
На Ямале объявлено штормовое предупреждение и заморозки
Жители Яр-Сале широко отметили День села
На Ямале открывается еще один виртуальный концертный зал
Жителям Ямала предлагают обсудить вопросы внедрения мусорной реформы
Первый умный пешеходный переход появится на Ямале
Площадка для выгула собак в Тарко-Сале стала чище
Суд взыскал с ямальца деньги на лечение умершего мужчины
Ямалец в тройке лучших лесных пожарных России