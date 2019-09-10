СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-10T08:51:53+03:00

Пожар в районе полигона ТБО в Новом Уренгое ликвидирован. Фото с сайта администрации города Новый Уренгой

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Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в новом Уренгое произошел в ночь с субботы на воскресенье.

По данным городской администрации, возгорание зарегистрировано на 16 карьере, куда вывозят строительный мусор, в том числе и автомобильные покрышки. Горели шины. Уже известно, что компания, кому принадлежат колеса, находится в стадии банкротства и деятельность не ведет.

Спасатели МЧС ликвидировали возгорание уже к 8 утра. Не допущено распространения огня на полигон ТБО и тундровую зону. Принимаются все меры для ликвидации последствий пожара. Ведутся работы по засыпке места возгорания песком.

Кроме того, Роспотребнадзор проводит замеры воздуха в районе полигона, а также в городской черте. На данный момент все показатели в норме.

Причину пожара устанавливают дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU