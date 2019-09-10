2019-09-10T08:30:08+03:00
Общество

За логотип туристического бренда Ямала автор получит 150 тысяч рублей

Результаты конкурса будут известны уже к концу сентября
Алена Кульмухаметова
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За логотип туристического бренда Ямала автор получит 150 тысяч рублей. Фото с сайта правительства ЯНАОЗа логотип туристического бренда Ямала автор получит 150 тысяч рублей. Фото с сайта правительства ЯНАО
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В округе завершился этап интернет-голосования конкурса «Туристический бренд Ямало-Ненецкого автономного округа».

По данным окружного правительства, за две недели свои голоса за понравившиеся работы отдали более 2 000 человек. Наибольшее количество голосов набрал бренд «Гармония Арктики» салехардского дизайнера Дмитрия Тюшева. На втором месте работа Веры Поповой «Открой уникальный Север», на третьем – Екатерина Крылова и её работа «Ямал объединяет» из Салехарда.

Отметим, что работа, набравшая наибольшее количество «народных» голосов, получит дополнительные баллы на финальном этапе конкурса. Результаты конкурса будут известны уже к концу сентября. Автор бренда-победителя получит 150 000 рублей.

Напомним, конкурс «Туристический бренд Ямало-Ненецкого автономного округа» стартовал в начале июня этого года. За два месяца было прислано 33 работы от художников и дизайнеров из разных уголков Ямала, а также из Тюмени, Москвы, Южно-Сахалинска, Ухты, Ульяновска, Сургута, Ростова-на-Дону, Башкортостана, Свердловской и Кемеровской областей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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