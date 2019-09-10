2019-09-10T08:11:22+03:00
Происшествия

В минувшие сутки на Ямале в 9 ДТП пострадал 1 человек

Одно из столкновений произошло по вине пьяного водителя
Алена Кульмухаметова
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В минувшие сутки на Ямале в 9 ДТП пострадал 1 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАОВ минувшие сутки на Ямале в 9 ДТП пострадал 1 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО
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Дорожно-транспортное происшествие с участием квадроцикла и легковушки произошло в Новом Уренгое. Пострадал пассажир автомобиля.

По данным Госавтоинспекции ЯНАО, 9 сентября в 18 часов 40 минут на улице Сибирская в городе Новый Уренгой, лишенный прав водитель квадроцикла, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при движении по встречной обочине, совершил столкновение с автомобилем «Ford», выезжающей из жилой зоны. В результате ДТП травмы получил пассажир «Fordа».

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 9 ДТП, в результате которых травмирован 1 человек. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3010 зарегистрированных ДТП, погибли 16 человек и 361 травмирован, в их числе 45 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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