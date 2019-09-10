СЕГОДНЯ 07:26 2019-09-10T07:26:03+03:00

Погода на Ямале 10 сентября: холодно и дожди Фото: Татьяна Коркина

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Во вторник 10 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются дожди и сильный ветер, продолжится похолодание.

В Ноябрьске и Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале пасмурно, дождь. Температура воздуха днём около +6, +8 градусов. Ветер юго-западный 7-15 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме пасмурно, дождь. Температура воздуха днём около +6, +8 градусов. Ветер юго-западный 10-18 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, дождь. Температура воздуха днём около +6, +7 градусов. Ветер юго-западный 8-15 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность, дождь. Температура воздуха днём +10, +11 градусов. Ветер северо-западный 7-14 метров в секунду.

В Мужах переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха днём +10 +12 градусов. Ветер северо-западный 8-15 метров в секунду.

В Яр-Сале облачно, дождь. Температура воздуха днём +8 +9 градусов. Ветер северо-западный 8-16 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU