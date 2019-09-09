СЕГОДНЯ 16:35 2019-09-09T16:35:13+03:00

Житель Ноябрьска заколол ножницами возлюбленную за СМС от другого мужчины. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Жуткая трагедия случилось сегодня ночью в Ноябрьске. Мужчина ударил ножницами любимую за сообщение от соперника.

По данным следственного комитета ЯНАО, 9 сентября в Ноябрьске ночью ранее неоднократно судимый 41-летний мужчина из ревности к женщине, которая получила смс-сообщение по телефону от другого мужчины, удар женщину ножницами в область плеча, повредив при этом подключичную артерию. От массивной кровопотери женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Мужчина свою вину признал в полном объеме и дал самоизобличающие показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

Злоумышелнник заключен под стражу. Проводятся неотложные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU