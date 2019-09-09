2019-09-09T16:12:19+03:00
Общество

В перинатальном центре Ямала торжественно вручен 450 подарок малышу

В коробку вошло всё необходимое в первые месяцы жизни
Алена Кульмухаметова
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В перинатальном центре Ямала торжественно вручен 450 подарок малышу. Фото с сайта правительства ЯНАОВ перинатальном центре Ямала торжественно вручен 450 подарок малышу. Фото с сайта правительства ЯНАО
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В перинатальном центре Салехарда вручили 450-ю коробку «Малышу Ямала». Подарок маленький салехардец и его мама получили сегодня при выписке из родильного дома в торжественной обстановке.

Напомним, коробку «Малышу Ямала», в округе начали вручать с 1 июня 2019 года. В ней находится 44 предмета необходимых в первые месяцы жизни малыша.

По данным департамента здравоохранения округа, с начала года в перинатальном центре Салехарда родилось 932 ребёнка.

Междисциплинарная ассоциация специалистов репродуктивной медицины высоко оценила достижения медиков ямальской столицы: перинатальный центр занял второе место и награждён дипломом за успехи в области охраны материнства и детства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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