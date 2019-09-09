В перинатальном центре Ямала торжественно вручен 450 подарок малышу
В перинатальном центре Салехарда вручили 450-ю коробку «Малышу Ямала». Подарок маленький салехардец и его мама получили сегодня при выписке из родильного дома в торжественной обстановке.
Напомним, коробку «Малышу Ямала», в округе начали вручать с 1 июня 2019 года. В ней находится 44 предмета необходимых в первые месяцы жизни малыша.
По данным департамента здравоохранения округа, с начала года в перинатальном центре Салехарда родилось 932 ребёнка.
Междисциплинарная ассоциация специалистов репродуктивной медицины высоко оценила достижения медиков ямальской столицы: перинатальный центр занял второе место и награждён дипломом за успехи в области охраны материнства и детства.
ИСТОЧНИК KP.RU