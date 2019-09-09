2019-09-09T16:03:47+03:00
Общество

Сбербанк подключил интернет-эквайринг для фитнес-клуба «Даудель Спорт»

Поделиться:
Изменить размер текста:

Сбербанк в Тюмени подключил интернет-эквайринг для фитнес-клуба «Даудель Спорт». Теперь клубную карту для занятий спортом клиенты могут оплатить по ссылке, выставленной спортивным клубом.

- Развитие удаленных способов оплаты услуг открывает большие возможности перед корпоративными клиентами банка. Предприниматели могут выставлять счета покупателям, используя самые распространенные мобильные мессенджеры. Это происходит максимально быстро, и что самое главное – просто для всех участников процесса купли-продажи, - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Инструмент генерации ссылок-счетов доступен клиентам Сбербанка бесплатно на основании договора по предоставлению услуги интернет-эквайринга. Для использования сервиса продавцу товара или услуги на странице эквайринга необходимо ввести данные клиента, указать название услуги, стоимость, загрузить скан печати, подпись и сгенерировать ссылку. Полученная ссылка мгновенно отправляется клиентам для самостоятельной оплаты, после проведения которой плательщик получает электронный чек.

Заполнить заявку на подключение услуги интернет-эквайринга, а также ознакомиться с подробной информацией о продукте можно на сайте www.sberbank.ru или по телефону 88003500123.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Ноябрьска заколол ножницами возлюбленную за СМС от другого мужчины
В перинатальном центре Ямала торжественно вручен 450 подарок малышу
Промысловики Ямала добыли 300 тонн рыбы
Народные контролеры прошлись по ямальским магазинам в поисках нарушений
Ямалец, угрожая ножницами, надругался над молодой девушкой
Два ямальца осуждены за незаконную охоту на лося
На Ямале объявлено штормовое предупреждение и заморозки
Жители Яр-Сале широко отметили День села
На Ямале открывается еще один виртуальный концертный зал
Жителям Ямала предлагают обсудить вопросы внедрения мусорной реформы
Первый умный пешеходный переход появится на Ямале
Площадка для выгула собак в Тарко-Сале стала чище
Суд взыскал с ямальца деньги на лечение умершего мужчины
Ямалец в тройке лучших лесных пожарных России