Промысловики Ямала добыли 300 тонн рыбы

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-09T15:59:14+03:00

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С начала 2019 года в Ямало-Ненецком автономном округе добыто 6300 тонн рыбы, что на 300 тонн больше результатов прошлого года.

По информации правительства ЯНАО, промышленный вылов ведут более 30 предприятий различных форм собственности, включая общины коренных малочисленных народов Севера.

В лидерах на сегодняшний день – Горковский рыбозавод, добывший тысячу тонн рыбы, на предприятие «Тазагрорыбпром» пришлось 900 тонн, около 600 тонн улова – у Аксарковского рыбопромыслового предприятия.

Со значительным опережением прошлогодних результатов – почти в два раза – проходит путина для Салемальского рыбозавода, добывшего около 450 тонн рыбы. В этом году в сети активно идет ряпушка – на счету салемальских рыбаков около 160 тонн этой сиговой рыбки. Сейчас к массовому ходу ряпушки готовятся предприятия, ведущие промысел в Тазовском районе. В общем объёме добычи на долю сиговых видов рыб (чир, сиг-пыжьян, пелядь, ряпушка) пришлось свыше 1800 тонн улова.

Выпуск готовой рыбной продукции, в том числе глубокой переработки – консервов, пресервов, вяления и копчения – с начала года составил более 4 тысяч тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU