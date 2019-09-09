Народные контролеры прошлись по ямальским магазинам в поисках нарушений

СЕГОДНЯ 15:04 2019-09-09T15:04:58+03:00

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Правила продажи молочной продукции решили проверить народные контролеры в магазинах Яр-Сале Ямалського района. Общественники побывали в магазинах «Первый» и «Ямальские олени».

Первым проверили магазин «Первый». Здесь обнаружилось немало просроченных продуктов: шоколад, конфеты, мармелад, различные соусы, колбасу, замороженную рыбу и хлебобулочные изделия. Кроме этого в числе просрочки оказались: охлажденная копченая курица и творожная масса. Заведующая магазина отказалась признать факт просрочки последних двух, объясняя это тем, что при упаковке продуктов работники магазина неправильно указали дату на маркировке. Из плюсов в магазине отметили нововведение, а именно теперь на ценниках товаров указано наличие содержания в них заменителей молочного жира.

Далее контролеры отправились в магазин «Ямальские олени», где просрочки не оказалось. Торговая точка порадовала контролеров заметными и яркими указателями, который дают возможность с легкостью выбрать необходимый молочный или молокосодержащий продукт.

ИСТОЧНИК KP.RU