СЕГОДНЯ 14:52 2019-09-09T14:52:56+03:00

Ямалец, угрожая ножницами, надругался над молодой девушкой. Фото с сайта pixabay.com

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Приятный вечер в компании со взрослым мужчиной для 19-летней жительницы Приуральского района завершился изнасилованием.

По информации следственного комитета ЯНАО, 27 августа 2019 года в селе Белоярск Приуральского района 48-летний неоднократно судимый мужчина выпивали алкоголь вместе с 19-летней местной жительницей. Неожиданно мужчина взял ножницы и приставил их острыми концами к груди потерпевшей, потребовав интим. Он пригрозил девушке убийством в случае отказа выполнить его требование. Ямалец изнасиловал нетрезвую девушку.

Накануне мужчине предъявлено обвинение по статье «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством». В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU