СЕГОДНЯ 14:07 2019-09-09T14:07:52+03:00

Два ямальца осуждены за незаконную охоту на лося. Фото с сайта pixabay.com

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Мясо лося было обнаружено в морозилки одного из браконьеров из поселка Питляр Шурышкарского района. На преступников инспекторы вышли по следам от саней.

По данным прокуратуры ЯНАО, в апреле 2019 года двое жителей села Питляр, находясь на реке Питляр-Юган Шурышкарского района без лицензии на право охоты застрелили лося, после чего расчленили его тушу и забрали домой мясо. Государству был причинен особо крупный ущерб в размере 240 тысяч рублей.

Причастность мужчин к незаконной охоте была установлена сотрудниками службы по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНА», которыми в месте разделки лося обнаружены сани от снегохода одного из злоумышленников, в ходе обыска в его жилище в морозильной камере изъяты части туши убитого животного.

За незаконную охоту Шурышкарский районный суд приговорил браконьеров к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Причиненный преступлением ущерб государству возмещен виновными в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU