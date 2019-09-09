2019-09-09T14:07:52+03:00
Общество

Два ямальца осуждены за незаконную охоту на лося

Они получили условный срок
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Два ямальца осуждены за незаконную охоту на лося. Фото с сайта pixabay.comДва ямальца осуждены за незаконную охоту на лося. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Мясо лося было обнаружено в морозилки одного из браконьеров из поселка Питляр Шурышкарского района. На преступников инспекторы вышли по следам от саней.

По данным прокуратуры ЯНАО, в апреле 2019 года двое жителей села Питляр, находясь на реке Питляр-Юган Шурышкарского района без лицензии на право охоты застрелили лося, после чего расчленили его тушу и забрали домой мясо. Государству был причинен особо крупный ущерб в размере 240 тысяч рублей.

Причастность мужчин к незаконной охоте была установлена сотрудниками службы по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНА», которыми в месте разделки лося обнаружены сани от снегохода одного из злоумышленников, в ходе обыска в его жилище в морозильной камере изъяты части туши убитого животного.

За незаконную охоту Шурышкарский районный суд приговорил браконьеров к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Причиненный преступлением ущерб государству возмещен виновными в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ямале объявлено штормовое предупреждение и заморозки
Жители Яр-Сале широко отметили День села
На Ямале открывается еще один виртуальный концертный зал
Жителям Ямала предлагают обсудить вопросы внедрения мусорной реформы
Первый умный пешеходный переход появится на Ямале
Площадка для выгула собак в Тарко-Сале стала чище
Суд взыскал с ямальца деньги на лечение умершего мужчины
Ямалец в тройке лучших лесных пожарных России
В минувшие выходные на Ямале в 28 ДТП пострадали 2 человека
Погода на Ямале 9 сентября: резкое похолодание
Ноябрянин лишился денег при покупке двигателя с сайта объявлений
Жители Надыма выбирают лучшие проекта «Уютный Ямал»
Салехард широко празднует День города
На Ямале проголосовали более пяти процентов избирателей
Погода на Ямале 8 сентября: теплый и ветреный день
За безопасностью жителей Ямала в День выборов будут следить более 320 сотрудников полиции
Молодых ноябрян приглашают на зажигательную вечеринку
В Лабытнангах фигурист Алексей Ягудин прокатился по льду на новом корте «Авангарда»
Надымчанка во время ссоры ранила ножом сожителя
Погода на Ямале 7 сентября: идет потепление
Ноябрянка назвала код и лишилась 230 тысяч рублей
Новоуренгойцы выбирают тематику новогоднего городка
Стала известна программа празднования Дня города в Салехарде
Для жителей Ямала проведут бесплатные уроки живописи
В Уренгое стартовал слет поисковиков Пуровского района
В Новом Уренгое стартует Арктический международный детский турнир по волейболу
Прокуратура наказала виновных за опасную площадку в Красноселькупском районе
В День выборов на Ямале будут работать островки здоровья