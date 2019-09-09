Два ямальца осуждены за незаконную охоту на лося
Мясо лося было обнаружено в морозилки одного из браконьеров из поселка Питляр Шурышкарского района. На преступников инспекторы вышли по следам от саней.
По данным прокуратуры ЯНАО, в апреле 2019 года двое жителей села Питляр, находясь на реке Питляр-Юган Шурышкарского района без лицензии на право охоты застрелили лося, после чего расчленили его тушу и забрали домой мясо. Государству был причинен особо крупный ущерб в размере 240 тысяч рублей.
Причастность мужчин к незаконной охоте была установлена сотрудниками службы по охране, контролю и регулированию использования биоресурсов ЯНА», которыми в месте разделки лося обнаружены сани от снегохода одного из злоумышленников, в ходе обыска в его жилище в морозильной камере изъяты части туши убитого животного.
За незаконную охоту Шурышкарский районный суд приговорил браконьеров к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
Причиненный преступлением ущерб государству возмещен виновными в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU