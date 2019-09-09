2019-09-09T13:51:03+03:00
Общество

На Ямале объявлено штормовое предупреждение и заморозки

Ожидается сильный ветер
Алена Кульмухаметова
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На Ямале объявлено штормовое предупреждение и заморозки. Фото с сайта администрации города ЛабытнангиНа Ямале объявлено штормовое предупреждение и заморозки. Фото с сайта администрации города Лабытнанги
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Жителей Ямала синоптики предупреждают о сильном ветре во вторник 10 сентября. Пройдут дожди и станет прохладнее. Ночью ожидаются заморозки.

По данным Ямало-Ненецкого гидрометеоцентра 10 сентября 2019 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируется неблагоприятное погодное явление: небольшой, местами умеренный дождь, ночью по крайнему югу без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10 метров в секунду, в Приуральском, Шурышкарском, Тазовском и по северу Надымского районов порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +3…+8 градусов, при прояснении до -3 градусов. Температура днем +7…+12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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