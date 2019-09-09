2019-09-09T12:58:13+03:00
Общество

Жители Яр-Сале широко отметили День села

Праздник запомнился в том числе и благотворительным арбузным аукционом
Алена Кульмухаметова
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Жители Яр-Сале широко отметили День села. Фото с сайта администрации Ямальского районаЖители Яр-Сале широко отметили День села. Фото с сайта администрации Ямальского района
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Концерт, арбузный аукцион, праздничная ярмарка, развлекательные площадки и много всего интересного провели для жителей ямальского села Яр-Сале организаторы.

По информации пресс-службы Ямальского района, празднование Дня села ярсалинцы продолжили 8 сентября с голосования за инициативы.

На центральной площади села для гостей праздника развернулась праздничная ярмарка с местными рыбными и мясными деликатесами, северной ягодой, выпечкой на любой вкус. В продовольственных палатках можно было приобрести национальную одежду и другие товары ручной работы.

Работало множество развлекательных площадок: цветочный библиофреш, где можно было поделиться комнатными растениями, поучаствовать в викторине и заработать Я-рубли, мастерская «КраСочных букетов», этно-чум, гонки на радиоуправляемых машинах для ребятни, фотозоны, чтобы каждый смог запечатлеть лучшие моменты.

В то время, как на главной сцене с мастер-классом по футбольному фристайлу выступала шоу-команда во главе с чемпионом мира Анатолием Янчевым, неподалеку стартовало кулинарное шоу «Ямальский плов». Зрители с аппетитом наблюдали за тем, как ловко повара управлялись с мясом и овощами и с нетерпением ждали окончания приготовления. Когда же было объявлено о готовности блюд, жители и гости села принялись распробовать разные виды плова. По результатам зрительского голосования вкуснее оказался плов из говядины.

Ярким завершением дня стала праздничная программа с которой выступили артисты из Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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