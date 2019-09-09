СЕГОДНЯ 12:43 2019-09-09T12:43:50+03:00

На Ямале открывается еще один виртуальный концертный зал. Фото с сайта правительства ЯНАО

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В детской музыкальной школе №2 имени Коха в Ноябрьске уже в октябре можно будет побывать на концертах Московской государственной академической филармонии имени Чайковского.

По данным правительства ЯНАО, в учреждении завершили монтаж оборудования виртуального концертного зала.

По словам директора детской музыкальной школы №2 Ноябрьска Дмитрия Козлова, у жителей города и учащихся школы появится прекрасная возможность прикоснуться к высокому музыкальному искусству, посмотреть премьеру любого концерта известных дирижёров, музыкантов, коллективов, получить информацию и новые эмоции в этом уютном зале.

Напомним, реализация проекта «Виртуальный концертный зал» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа была начата в 2015 году. Первый подобный зал появился на базе Культурно-делового центра в Салехарде.

ИСТОЧНИК KP.RU