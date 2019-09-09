2019-09-09T12:43:50+03:00
Звезды

На Ямале открывается еще один виртуальный концертный зал

У учащихся школы появится возможность прикоснуться к высокому музыкальному искусству
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На Ямале открывается еще один виртуальный концертный зал. Фото с сайта правительства ЯНАОНа Ямале открывается еще один виртуальный концертный зал. Фото с сайта правительства ЯНАО
Изменить размер текста:

В детской музыкальной школе №2 имени Коха в Ноябрьске уже в октябре можно будет побывать на концертах Московской государственной академической филармонии имени Чайковского.

По данным правительства ЯНАО, в учреждении завершили монтаж оборудования виртуального концертного зала.

По словам директора детской музыкальной школы №2 Ноябрьска Дмитрия Козлова, у жителей города и учащихся школы появится прекрасная возможность прикоснуться к высокому музыкальному искусству, посмотреть премьеру любого концерта известных дирижёров, музыкантов, коллективов, получить информацию и новые эмоции в этом уютном зале.

Напомним, реализация проекта «Виртуальный концертный зал» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа была начата в 2015 году. Первый подобный зал появился на базе Культурно-делового центра в Салехарде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два ямальца осуждены за незаконную охоту на лося
На Ямале объявлено штормовое предупреждение и заморозки
Жители Яр-Сале широко отметили День села
Жителям Ямала предлагают обсудить вопросы внедрения мусорной реформы
Первый умный пешеходный переход появится на Ямале
Площадка для выгула собак в Тарко-Сале стала чище
Суд взыскал с ямальца деньги на лечение умершего мужчины
Ямалец в тройке лучших лесных пожарных России
В минувшие выходные на Ямале в 28 ДТП пострадали 2 человека
Погода на Ямале 9 сентября: резкое похолодание
Ноябрянин лишился денег при покупке двигателя с сайта объявлений
Жители Надыма выбирают лучшие проекта «Уютный Ямал»
Салехард широко празднует День города
На Ямале проголосовали более пяти процентов избирателей
Погода на Ямале 8 сентября: теплый и ветреный день
За безопасностью жителей Ямала в День выборов будут следить более 320 сотрудников полиции
Молодых ноябрян приглашают на зажигательную вечеринку
В Лабытнангах фигурист Алексей Ягудин прокатился по льду на новом корте «Авангарда»
Надымчанка во время ссоры ранила ножом сожителя
Погода на Ямале 7 сентября: идет потепление
Ноябрянка назвала код и лишилась 230 тысяч рублей
Новоуренгойцы выбирают тематику новогоднего городка
Стала известна программа празднования Дня города в Салехарде
Для жителей Ямала проведут бесплатные уроки живописи
В Уренгое стартовал слет поисковиков Пуровского района
В Новом Уренгое стартует Арктический международный детский турнир по волейболу
Прокуратура наказала виновных за опасную площадку в Красноселькупском районе
В День выборов на Ямале будут работать островки здоровья