Жителям Ямала предлагают обсудить вопросы внедрения мусорной реформы

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-09T11:42:51+03:00

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«Круглый стол» по теме взаимодействия единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с бизнес сообществом округа в режиме видеоконференцсвязи состоится 10 сентября в Салехарде.

По информации департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЯНАО, договоры с ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» заключили более 60% предпринимателей, однако согласно федеральному закону № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» заключение договора с региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТКО обязательно для всех юридических лиц, независимо от правового статуса, формы собственности и организационно-правовой формы, в том числе индивидуальных предпринимателей.

К разговору приглашаются представители малого и среднего бизнеса, представители органов власти, руководство регионального оператора, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Напомним, ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» присвоен статус Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 01.01.2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU