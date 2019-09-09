2019-09-09T10:05:12+03:00
Общество

Первый умный пешеходный переход появится на Ямале

Он обеспечит безопасность пешеходам в тёмное время суток
Алена Кульмухаметова
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Первый умный пешеходный переход появится на Ямале. Фото с сайта правительства ЯНАОПервый умный пешеходный переход появится на Ямале. Фото с сайта правительства ЯНАО
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В этом году на региональной трассе «СалехардЛабытнанги» будет установлен комплекс «Умный пешеходный переход».

По словам начальника отдела содержания и ремонта автомобильных дорог дорожной дирекции ЯНАО Александра Симонова, новшество обеспечит безопасность пешеходам в тёмное время суток или в плохую погоду на нерегулируемых переходах.

Умный пешеходный переход состоит из датчика определения и сигнальных средств, заранее предупреждающих водителя о приближении пешехода, что существенно увеличивает время реагирования водителя и снижения вероятности наезда автомобилей в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

Датчик движения фиксирует нахождение пешехода на переходе, происходит автоматическое включение транспортных светофоров и светильников освещения на всём протяжении пешеходного перехода. После того как пешеход перешёл на другую сторону дороги, датчики выключаются автоматически.

- На дорогах с двухсторонним движением с двумя и более полосами, необходимо установить дорожный знак, который должен дублировать пешеходный переход. На Ямале две дороги регионального значения подпадают под новые требования: это Лабытнанги – Харп и Салехард – Лабытнанги, на последней планируется установка интеллектуальной системы, - сказал Александр Симонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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