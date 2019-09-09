СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-09T09:46:20+03:00

Площадка для выгула собак в Тарко-Сале стала чище. Фото с сайта администрации Пуровского района

Выгуливать питомцев теперь можно только на поводке

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Возможности обновленной площадки для выгула собак в Тарко-Сале позволяют выводить питомцев без намордника.

Как сообщили в администрации Пуровского района, на площадке установили новый забор, вычистили территорию выгула, а на входе появилась табличка с правилами пользования площадкой.

Если раньше своего питомца можно было выгуливать в общественном месте только при наличии намордника, то теперь можно обойтись одним поводком, отдав предпочтение короткому варианту, сообщает администрация.

Собаководам напомнили, что после выгула собак необходимо оставлять за собой порядок: уборка за своими питомцами является обязанностью владельцев четвероногих.

ИСТОЧНИК KP.RU