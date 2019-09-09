Площадка для выгула собак в Тарко-Сале стала чище
Возможности обновленной площадки для выгула собак в Тарко-Сале позволяют выводить питомцев без намордника.
Как сообщили в администрации Пуровского района, на площадке установили новый забор, вычистили территорию выгула, а на входе появилась табличка с правилами пользования площадкой.
Если раньше своего питомца можно было выгуливать в общественном месте только при наличии намордника, то теперь можно обойтись одним поводком, отдав предпочтение короткому варианту, сообщает администрация.
Собаководам напомнили, что после выгула собак необходимо оставлять за собой порядок: уборка за своими питомцами является обязанностью владельцев четвероногих.
ИСТОЧНИК KP.RU