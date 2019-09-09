2019-09-09T08:56:54+03:00
Происшествия

Суд взыскал с ямальца деньги на лечение умершего мужчины

Злоумышленник отбывает наказание в колонии
Алена Кульмухаметова
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Помимо трех лет колонии общего режима жителю Тазовского района предстоит выплатить 125 тысяч рублей, затраченные больницей на умершего мужчину.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, приговором Тазовского районного суда житель района был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерь потерпевшего.

Для оказания экстренной медицинской помощи потерпевший был доставлен в Тазовскую центральную районную больницу, где стоимость оказанных услуг составила более 125 тысяч рублей. Но медики не смогли помочь мужчине и он скончался.

Согласно требованиям Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» расходы на оплату оказанной медицинской помощи застрахованному лицу вследствие причинения вреда его здоровью подлежат возмещению лицом, причинившим вред здоровью застрахованного лица.

Так как вред причинил осужденный ямалец, прокуратура Тазовского района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с него в пользу государства затраченных на лечение потерпевшего денег.

Накануне Тазовский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, взыскав с осужденного 125 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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