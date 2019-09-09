2019-09-09T08:32:58+03:00
Общество

Ямалец в тройке лучших лесных пожарных России

Оценка результатов проводилась экспертной комиссией
Алена Кульмухаметова
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Ямалец в тройке лучших лесных пожарных России. Фото с сайта правительства ЯНАОЯмалец в тройке лучших лесных пожарных России. Фото с сайта правительства ЯНАО
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В Подмосковье подвели итоги всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный - 2019». Сотрудник Красноселькупского лесхоза отдела Ноябрьского лесхоза-филиала «Леса Ямала» Николай Булатов занял почётное третье место.

Как сообщает портал правительства ЯНАО, за звание лучшего лесного пожарного боролись 30 конкурсантов лесопожарных служб Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов и ФБУ «Авиалесоохрана».

Лидером в конкурсе стал Евгений Анисенков из «Лесозащитного противопожарного центра Тверской области». На втором месте - Артём Чистяков из «Лесопожарной службы Смоленской области».

Отметим, конкурс "Лучший лесной пожарный" включал 3 этапа: «Теоретические основы охраны лесов от пожаров», «Спортивное многоборье», «Преодоление лесопожарной полосы препятствий». Победитель и призёры V Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный» определялись по общей сумме баллов за три этапа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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