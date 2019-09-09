СЕГОДНЯ 07:56 2019-09-09T07:56:23+03:00

В минувшие выходные на Ямале в 28 ДТП пострадали 2 человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ЯНАО

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Дорожно-транспортные происшествия с двумя пострадавшими произошли в минувшие выходные на Ямале.

Так, по данным Госавтоинспекции ЯНАО, 7 сентября в 19.20, на автодороге «п. Заполярный - Полигон ТБО» Надымского района водитель мотоцикла не учел скорость движения и перевернулся. В результате происшествия, водитель мотоцикла получил различные травмы. Еще одно жесткое ДТП случилось 8 сентября в 22.38 на автостоянке по улице Матросова в Салехарде. Водитель автомобиля «Honda» не убедился в безопасности движения и сбил пешехода. В результате происшествия, пешеход с различными травмами госпитализирован.

За прошедшие выходные на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых травмировано два человека.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 2994 зарегистрированных ДТП, погибли 16 человек и 361 травмирован, в их числе 45 несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU