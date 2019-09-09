Погода на Ямале 9 сентября: резкое похолодание

СЕГОДНЯ 07:10 2019-09-09T07:10:26+03:00

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В понедельник 9 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается резкое похолодание, сильный ветер и редкие дожди.

В Ноябрьске и Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём около +7, +8 градусов. Ветер северный 7-14 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём около +8 градусов. Ветер северный 7-13 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днём около +6 градусов. Ветер северо-западный 8-14 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём +9, +10 градусов. Ветер северо-западный 6-10 метров в секунду.

В Мужах малооблачно, без осадков. Температура воздуха днём +8 +10 градусов. Ветер юго-западный 1-5 метров в секунду.

В Яр-Сале переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днём +7 +10 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU